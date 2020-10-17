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В Екатеринбурге из-за коронавируса закрывают стационар больницы №41 на Начдива Васильева, 25. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник знакомый с ситуацией. Стационар не будет работать две недели. Все запланированные операции временно отменили. Новых пациентов не будут принимать с понедельника. Кроме того в ближайшее время выпишут всех, кто был уже прооперирован и находился в стационаре.

Напомним, что в Екатеринбурге за сутки коронавирус подтвердился еще у 158 человек. Общее количество заболевших по Свердловской области с начала пандемии - 32 420.