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Коронавирус Covid-19

В Свердловской области зарегистрировали еще семь смертей от коронавируса

Всего в регионе 685 смертей от COVID-19
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Общее число зафиксированных случаев коронавируса в регионе достигло 32 420

Общее число зафиксированных случаев коронавируса в регионе достигло 32 420

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за сутки зарегистрировали еще семь смертей от коронавируса. Информацию об этом подтверждает региональный оперштаб. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 685 человек.

Также оперштаб рассказал о новых зарегистрированных случаях заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердился еще у 227 человек. Из них 158 случаев зафиксировано в Екатеринбурге.

Общее число зафиксированных случаев в регионе - 32 420. Состояние 203 пациентов оценивается как тяжелое, 166 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 106 - на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести - 612. За сутки из больниц выписали 278 человек. Общее число выздоровевших достигло 24 231.

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