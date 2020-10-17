В Свердловской области зарегистрировали еще семь смертей от коронавируса

Общее число зафиксированных случаев коронавируса в регионе достигло 32 420 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за сутки зарегистрировали еще семь смертей от коронавируса. Информацию об этом подтверждает региональный оперштаб. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 685 человек.

Также оперштаб рассказал о новых зарегистрированных случаях заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердился еще у 227 человек. Из них 158 случаев зафиксировано в Екатеринбурге.

Общее число зафиксированных случаев в регионе - 32 420. Состояние 203 пациентов оценивается как тяжелое, 166 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 106 - на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести - 612. За сутки из больниц выписали 278 человек. Общее число выздоровевших достигло 24 231.