В Первоуральске в ДТП попал автомобиль Росгвардии

Фото: пресс-служба Росгвардии

В Первоуральске сегодня ночью в ДТП попал автомобиль Росгвардии. Авария произошла на проспекте Космонавтов. В машину группы задержания влетела Toyota Camry.

Фото: пресс-служба Росгвардии

- По данному факту проводится проверка, - рассказали в пресс-службе Росгвардии. - 30-летний нетрезвый водитель автомобиля Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со служебным автомобилем группы задержания, находившемся на маршруте патрулирования.

Состояние алкогольного опьянения у водителя иномарки подтвердила экспертиза. В ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.