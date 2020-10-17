Когда похолодает в Свердловской области: рассказывают синоптики

На Урале ждут первый снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области скоро похолодает. На регион надвигается циклон, который принесет с собой снег. Об этом рассказали синоптики Уральского гидрометцентра.

- На севере УфО и в республике Коми минувшей ночью лег снежок. Осадки в виде мокрого снега наблюдались также на севере Пермского края. Циклон, их вызвавший, сегодня пройдет через Предуралье и север Свердловской области. Следом за ним на Урал внедрится холодный воздух, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

На следующей неделе снег ожидается на севере и в горах Свердловской области. При этом температура воздуха на этих территориях будет преимущественно ниже нуля. В начале новой недели в южных районах Свердловской области вероятны дожди, но к середине недели они могут смениться на мокрый снег. Уже на днях местами в регионе образуется гололедица на дорогах и снежный покров.