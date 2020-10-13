Фото: предоставлено пресс-секретарем ОДКБ № 1 Еленой Жуковой

Пресс-служба ОДКБ № 1 впервые опубликовала фотографию малютки Полины из Карпинска, которая стала жертвой истязаний родной матери. Полгода девочку прятали в шкафу и поили водой.

Сейчас малышка в безопасности, только за три дня в больнице она набрала 200 граммов.

- Состояние девочки тяжелое за счет основного заболевания, но самочувствие удовлетворительное. Девочка поступила к нам с белковой недостаточностью, обусловленной нехваткой массы тела. Дефицит массы – 60%. Она весила 3 килограмма, вместе 7 килограммов. За последние три дня она набрала 200 граммов. Через 2-3 недели ее можно будет вернуть в больницу Краснотурьинска. Лечение девочки не предполагает использования инновационного оборудования. Пока нам предстоит разобраться с ее лечением, расширим объем питания. Сейчас она уже получает по 100 граммов в день. Самое главное – у нее нормальные показатели биохимии крови, за исключением дефицита железа. Поражения нервной системы или внутренних органов не вывялено. Есть дефицит психомоторного развития, пока ее движения характерны для полуторагодовалого ребенка. Пока она не может сидеть и самостоятельно держать голову. С ней все будет хорошо, в садик и школу обязательно пойдет, - рассказал «КП» главный врач ОДКБ № 1 Олег Аверьянов.

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