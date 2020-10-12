В Екатеринбурге «началку» гимназии №5 перевели на дистант

Младшеклассников перевели на дистант из-за ремонта "Водоканала" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге еще одну школу перевели на дистанционное обучение. А, вернее, не всю школу целиком, а только отделение начальных классов. В онлайн-режиме будут обучаться младшеклассники гимназии №5. Как рассказали «Комсомолке» в департаменте образования Екатеринбурга, ограничения связаны не с гриппом или ОРВИ.

- В выходные дни «Водоканал» вел ремонтные работы на холодном водоснабжении радом со зданием начальной школы гимназии №5. В связи с этим 12 и 13 октября дети переведены на обучение с применением дистанционных технологий, - рассказали в департаменте. – Ремонты в настоящее время «Водоканал» завершил и сдал анализы на пробы воды. Эти два дня мы ждем результаты. После этого здание начальной школы сможет перейти на обучение в штатном режиме.

Ранее мы писали, что гимназия №2 в Екатеринбурге полностью перешла на дистанционный режим обучения. Кроме того, на карантин закрыты 454 класса в 185 школах, из них 408 – из-за COVID-19, остальные 46 – из-за гриппа и ОРВИ.

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