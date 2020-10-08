COVID мощнее ОРВИ: на Среднем Урале закрыли на карантин 450 школьных классов

Накануне в Екатеринбурге закрыли гимназию № 2 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловской области на дистанционное обучение переведены уже 454 класса в 185 школах. Об этом со ссылкой на источник сообщает Znak.com. Отмечается, что 408 классов отправили на карантин из-за коронавируса, а остальные 46 - по гриппу и ОРВИ.

Кроме этого полностью закрыты шесть детских садов: три - из-за коронавируса, три - из-за ОРВИ. Также отдельно закрыты 180 групп в 147 детских садах. Напомним, что накануне из-за вспышки ОРВИ была полностью закрыта гимназия № 2 в Екатеринбурге.

Стоит отметить, что в уральской столице пришлось закрыть один из классов из-за халатности мамы ребенка. Женщина подделала справку об отсутствии COVID-19, но в итоге ученик заразил других детей.

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