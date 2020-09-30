Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на женщину могут завести уголовное дело после парковки на месте для инвалидов. Информация о нарушении правил водителем BMW с красными номерами поступила сотрудникам ГИБДД. Сотрудники госавтоинспекции, выехавшие на место, обнаружили, что знака «Инвалид» на автомобиле нет. Кроме того в информационной системе ГИБДД отсутствовали данные об особых отметках. Поэтому автомобиль был эвакуирован на спецстоянку.

- Позднее в дежурное отделение городского полка ДПС обратилась 39-летняя женщина - водитель эвакуированного автомобиля. Она пояснила, что иномарка ей не принадлежит, дипломатические государственные регистрационные знаки на автомобиль BMW выдавались «Организацией Объединенных Наций» во Франции, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Сейчас женщине за неправильную парковку предстоит заплатить 5 тысяч рублей. Кроме того во время проверки автоинспекторы выяснили, что установленные на автомобиле BMW регистрационные знаки МИД РФ не принадлежат и на территории нашей страны не выдавались. Следовательно регистрационные знаки, а также свидетельство о регистрации транспортного средства оказались подложными.

Кроме этого госавтоинспекторы установили, что регистрация на задержанный автомобиль BMW прекращена прежним собственником в начале лета прошлого года, а новый собственник проигнорировал требования законодательства о регистрации транспортного средства в установленный 10-дневный срок. Из-за этого в отношении водителя также вынесено постановление за управление незарегистрированным транспортным средством и вынесен административный штраф в размере 500 рублей.

Сейчас регистрационные знаки и документы на автомобиль переданы в отдел полиции № 4 Екатеринбурга для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 327 УК РФ.