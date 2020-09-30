Как учесть расходы на покупку дачи в налоговом вычете: советы прокуратуры

Предоставление этой льготы при приобретении иных участков налоговым законодательством не предусмотрено Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начиная с января 2019 года налогоплательщик вправе учесть расходы на покупку садового земельного участка, где был построен жилой дом, в составе имущественного налогового вычета. Однако указать данные расходы возможно только после государственной регистрации права собственности на дом.

Физические лица могут получить имущественный налоговый вычет в связи с расходами на покупку земельных участков, где расположены приобретаемые жилые дома, или которые предназначены для индивидуального жилищного строительства.

Таким образом, расходы на покупку садового участка можно учесть при заявлении имущественного налогового вычета после государственной регистрации права собственности на дом.

- Участки с видами разрешенного использования "садовый земельный участок", "для садоводства", "для ведения садоводства", "дачный земельный участок", "для ведения дачного хозяйства" и "для дачного строительства" с 1 января 2019 года считаются равнозначными. На них допускается размещение садовых и жилых домов, хозяйственных построек и гаражей, - отмечают в прокуратуре Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

Вместе с тем, земельные участки с видом разрешенного использования "садоводство" являются исключением, так как они предназначены для вида сельскохозяйственного производства, связанного с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур.