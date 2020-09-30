С начала года уральские предприятия оштрафовали на шесть миллионов

С начала года Роспотребнадзор оштрафовал уральские предприятия на шесть миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала года специалисты Роспотребнадзора на предприятиях выявили больше двух тысяч нарушений условий труда. В основном, работникам не выдавали средства индивидуальной защиты и спецодежду, а также не проводили обязательные медицинские осмотры.

- В январе – сентябре проводились проверки промышленных предприятий по выполнению санитарных рекомендаций, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. – В данном направлении было проверено 789 субъектов, в работе 384 из них выявлены нарушения. В отношении 13 приняты решения о приостановлении деятельности.

В итоге, за девять месяцев специалисты наложили 320 штрафов на сумму больше пяти миллионов рублей. Еще 170 протоколов были направлены в другие организации – по ним наложено 102 штрафа на сумму больше миллиона рублей.