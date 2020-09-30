МУГИСО проверит все украденные у Екатеринбурга парковки

Ведомство подключилось к проекту местных жителей, в котором уже больше 200 площадок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не так давно в Екатеринбурге появился проект «Украденный Екатеринбург», создатель которого на карте указывает автомобильные парковки, которые, предположительно, были отобраны у Екатеринбурга. Портал создал местный житель Дмитрий Кречетов.

На сегодняшний день, в его базе порядка 200 участков общей площадью больше 272 тысяч «квадратов». МУГИСО подключился к проекту. Создатели портала передали специалистам полный доступ к базе по участкам, которые включены в список «украденных», а департамент земельных отношений проанализировал эти данные.

- По итогам первичной обработки базы министерством в адрес арендаторов земельных участков неразграниченной и областной собственности будут направлены требования об устранении нарушений, - рассказали в пресс-службе МУГИСО. – Список земельных участков муниципальной собственности будет направлен в режиме межведомственного взаимодействия в администрацию Екатеринбурга.

Как отмечают в ведомстве, к информации о каждом земельном участке, попавшем в базу «Украденного Екатеринбурга», будут предложены пути решения проблемы.