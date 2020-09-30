Осенью в войска ждут 54 тысячи уральских новобранцев

В ближайшие дни начнется осенний призыв Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале начинается осенний призыв. Военные комиссариаты ЦВО планируют отправить в войска больше 54 тысяч новобранцев. Они будут проходить службу во всех военных округах, Северном флоте, а также других силовых ведомствах, где предусмотрена военная служба по призыву.

- Для доставки призывников к местам прохождения службы по призыву будут использовано 16 железнодорожных воинских эшелонов, самолеты военно-транспортной авиации, автобусы и автомобили, которые пройдут санобработку, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Всем новобранцам будут проводить экспресс-тестирование на коронавирус. Кроме того, как отметил начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майор Александр Линьков, все помещения призывных и сборных пунктов, а также транспорт будут обрабатываться от COVID-19.