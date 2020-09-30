«Чтобы зря не пугать людей!»: администрация элитного поселка под Нижним Тагилом дружно ушла на карантин из-за коронавируса

В здании администрации поселка проводят тотальную дезинфекцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники администрация элитного поселка Черноисточник, который расположен в 13 километрах от уральского города Нижний Тагил, и по праву считается вотчиной местной элиты, дружно разошлись по домам из-за коронавируса.

Причиной послужило то, что несколько чиновников заболели COVID-19, после чего их коллеги сдали тесты на вирус и теперь сидят по домам в ожидании результатов. А в здании администрации в это время провели тотальную дезинфекцию.

- Чтобы не пугать зря людей! – отрапортовал изданию TagilCity.ru глава поселка Черноисточник Геннадий Малков.