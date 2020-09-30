В Нижнем Тагиле на карантин закрыли 72 класса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле продолжают закрывать на карантин классы в школах. На сегодняшний день, закрыты 72 класса. Из них 42 в 20 школах переведены на дистанционное обучение из-за контактов с носителями коронавируса. 20 классов в 17 школах закрыто из-за ОРВИ. Это порядка 4% от общего числа.

- В девяти объединениях дошкольного образования закрыто на карантин 17 групп. Из них семь в шести детсадах оказались на карантине из-за возможного контакта с ковидными больными, 10 групп в 8 детсадах – из-за ОРВИ, - рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Кроме того, все учреждения допобразования работают в штатном режиме. На дистанционку переведен только Городской дворец детского и юношеского творчества.