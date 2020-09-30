Осторожно, туман: свердловским водителям напомнили о правилах безопасности

Екатеринбург накрыло густым туманом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 30 сентября Екатеринбург и почти всю Свердловскую область накрыло густым туманом. И чтобы автомобилисты, как ежики, не потерялись и не попали в аварию, областная ГИБДД решила напомнить правила поведения. Самое главное – нужно быть максимально внимательным на дороге.

- Водителям необходимо соблюдать ПДД, снижать скорость до безопасной на конкретном участке пути, увеличить дистанцию до движущегося впереди транспорта, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Кроме того, во время поездки все, кто находятся в машине, включая водителя, должны быть пристегнуты ремнем безопасности. Водителям, у которых небольшой опыт езды за рулем, лучше временно отказаться от поездки и воспользоваться общественным транспортном.

Пешеходам нужно переходить дорогу только в специально установленных местах и только убедившись в том, что автомобили остановились. Кроме того, из-за тумана видимость значительно ухудшается, поэтому на одежде должны быть светоотражающие элементы.