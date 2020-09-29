В Свердловской области для организаций соцобслуживания ввели двухнедельную изоляцию

Ограничительные мероприятия продлятся до 15 октября

В Свердловской области для организаций соцобслуживания - интернатов, пансионатов и домов престарелых, ввели двухнедельную изоляцию. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Ограничительные мероприятия продлятся до 15 октября.

- Ввести в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Свердловской области, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, ограничительные мероприятия, предусматривающие особый режим работы, предполагающий временную изоляцию (обсервацию) проживания в таких организациях получателей социальных услуг и работников, исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней, - сообщается в документе.

За особые условия труда работникам, которые будут включены в этот список, назначены выплаты стимулирующего характера:

- врачи получат по 40 000 рублей, если в организации не выявят коронавирус, и по 60 000 рублей - если выявят;

- средний медицинский персонал по 25 000 или 35 000 рублей;

- социальные работники, педагоги, административно-управленческий персонал - по 25 000 или 35 000 рублей;

- младший медицинский персонал - по 15 000 рублей или 20 000 рублей;

- технический персонал - по 10 000 или 15 000 рублей.