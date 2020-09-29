На Урале водителя, устроившего ДТП с двумя погибшими, на девять лет отправили в колонию

Молодой человек проведет девять лет в в исправительной колонии общего режима

На Урале вынесли приговор 21-летнему Ивану Суворову, который утроил под смертельное ДТП. Молодой человек сел за руль «Opel Astra» в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением. В машине в этот момент находилось шесть человек и никто из них не был пристегнут. В аварии погибли две девушки. Еще трое молодых людей, в том числе несовершеннолетняя пассажирка автомобиля получили серьезные травмы. ДТП произошло в прошлом году 20 октября на трассе в сторону села Печеркино.

- В процессе движения, не приняв во внимание состояние дорожного полотна, погодные условия (подмерзание), двигаясь с превышением скорости, подсудимый не справился с управлением автомобилем в затяжном повороте и допустил столкновение с металлическим ограждением моста через реку Доловка, ударившись об которое и повредив его, автомобиль вылетел с дороги, перевернулся и загорелся, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Водитель во время аварии не получил никаких травм. С места ДТП он скрылся. Камышловский районный суд назначил Ивану Суворову наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.