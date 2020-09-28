В Свердловской области возбуждено уголовное дело из-за пожара в заповеднике «Денежкин камень»

Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин Камень"

В Свердловской области прокуратура возбудила уголовное дело из-за пожара, начавшегося в июле, в заповеднике «Денежкин камень». По данным ведомства, в лесу горела сухая трава и древесная растительность. Пожар как выяснилось, произошел по вине людей.

- По результатам надзорных мероприятий и опроса жителей ряда населенных пунктов добыты сведения, указывающие на возникновение пожара в лесу вследствие пребывания в заповеднике «Денежкин камень» граждан, действиями которых нарушен режим особой охраны природной территории и причинен существенный ущерб лесному фонду и иным экологическим комплексам, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Напомним, что огонь в заповеднике «Денежкин камень» устраняли две недели с помощью вертолетов МЧС и Уральской базы авиационной охраны лесов. Общая площадь возгорания составила 120 гектаров.

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