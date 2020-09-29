В Екатеринбурге вынесут приговор стрелку с Уктуса

У Александрова есть жена и маленький сын Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 29 сентября 2020 года, в Свердловском областном суде огласят приговор Алексею Александрову. В августе 2018 инженер ЗиКа хладнокровно расстрелял Ксению Солтанову и Наталью Кузнецову.

Поймать убийцу удалось лишь в декабре 2019 года. Истинными мотивами была месть, а точнее расплата за «трудное» детство. В ходе следствия выяснилось, что Алексея унижали в школьные и студенческие годы

- В 1997 году в моей голове было создано отдельное формирование — центральный буфер временного хранения, в который попадал весь полученный мной урон. При обнаружении целей, программой «Возмездия» была дана команда «огонь», - говорится в показания Алексея Александрова.

Алексею Александрову грозит пожизненный срок.

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