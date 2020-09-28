Отчеты каждые три часа: минздрав создал мониторинговую группу по госпитализации пациентов с COVID-19

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 28 862 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минздрав Свердловской области создал мониторинговую группу по госпитализации пациентов с коронавирусом. Каждые три часа министерство будет запрашивать в службе скорой медицинской помощи и у медучреждений, где развернуты койки для больных COVID-19, информацию о наличии свободных мест и возможных проблемах с госпитализацией.

- Приоритетное внимание в Минздраве также уделят сообщениям в средствах массовой информации об отдельных сбоях в маршрутизации пациентов, - сообщили в оперштабе.

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