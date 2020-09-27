Тепло будет недолгим: уральские синоптики пообещали заморозки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге наступило второе бабье лето. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Небесная канцелярия порадовала жителей Урала теплой погодой в конце сентября. Сегодня, 27 сентября, температура воздуха прогреется до +19 градусов. Однако, синоптики объявили о заморозках.

- Ночью 28 сентября местами в Свердловской и Курганской областях сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов, -сообщает Уральский гидрометцентр.

В целом, минусовая температура будет наблюдаться только ночью. В понедельник, 28 сентября, днем воздух прогреется до +16 градусов, осадков не ожидается. А вот уже во вторник на Екатеринбург обрушится дождь, температура опуститься до +13 градусов днем, +6 – ночью.