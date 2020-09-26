Стало известно, как будет выглядеть изнутри новый Свердловской филармонии

Сад Вайнера останется прежним. Фото: план проекта

В новом зале филармонии появится зал для творческих экспериментов. Согласно проекту Zaha Hadid Architects, в новом здании будут проходить не только концерты, но и разнообразные культурные события, которые превратят филармонию в центр притяжения.

Публикуем фотографии проекта

- Концепция black box становится трендом мировой архитектуры при проектировании зрелищных пространств. Впервые идею зала-трансформера предложил швейцарский дизайнер Адольф Аппиа. Ее практическое воплощение связано с экспериментами в мировом театральном и сценическом искусстве, - рассказали в «Центре развития социально-культурных инициатив Свердловской области».

Постоянным у зала-трансформера является только одно – общая площадь в 350 квадратных метров. Трансформер может использоваться как репетиционный зал. Здесь же будут проходить спектакли, балетные постановки, стендап и даже небольшие рок-концерты.

Публикуем фотографии проекта

Фактически в стенах филармонии возникнет экспериментальное творческое пространство. Ничего подобного сейчас в Екатеринбурге нет.

Напомним, что ради строительства нового зала филармонии пришлось снести жилую пятиэтажку.