В Екатеринбурге к теплу подключили 90% домов

К концу месяца тепло станет во всех домах Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В большинстве домов Екатеринбурга уже дали отопление. Сегодня, по данным городской администрации, к теплу подключили 90% жилого фонда. До конца месяца в столице Урала должен закончиться второй этап запуска тепла, который начался в среду, 23 сентября.

- К теплоснабжению подключены 7 тысяч 171 дом, что составляет более 90% от числа всего жилого фонда города, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, что в этом году к теплу горожан начали подключать 15 сентября. Во всех школах, детских садах и объектах здравоохранения Екатеринбурга отопление подключили еще на первом этапе подачи теплоснабжения.