Сотрудники прокуратуры Орджоникидзевского района сыграли в футбол с детьми ЦП

Фото: предоставлено прокуратурой Орджоникидзевского района

В манеже «Уральской футбольной академии» прошла совместная тренировка сборной команды Федерации Футбола лиц с заболеванием церебральным параличом Свердловской области и команды прокуратуры Орджоникидзевского района.

В надзорном ведомстве отметили, что уделяют особое внимание популяризации спорта и здорового образа жизни. Напомним, что в этом году сборная Свердловской области по футболу ЦП впервые приняла участие на всероссийских соревнованиях.