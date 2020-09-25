В центре Екатеринбурга обнаружили старинную мостовую

Фото: официальная документация исследования

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Народной Воли и Декабристов, археологи обнаружили части деревянного мостовой XIX. Специалисты проверяли участок в связи с реконструкцией улицы 8 Марта. Из-за того, что найденные элементы сейчас нуждаются в дополнительном изучении, на этом участке запретили проводить строительные работы.

Согласно документации, опубликованной на сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, археологи отыскали в земле фрагменты керамики, кости, а также обломки изделий из дерева и бересты.

Фото: официальная документация исследования

- На основании рассмотренных документов признан факт наличия на территории земельного участка объектов, обладающих признаками культурного наследия, - сообщается в заключении экспертов. – В связи с чем невозможно проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ.

Фото: официальная документация исследования

Исследование проводилось в рамках проектирования капитального ремонта улицы 8 Марта на участке от Бориса Ельцины до Щорса. Как отмечают специалисты, сейчас, вместо ремонта, необходимо провести полноценное археологическое расследование с закладкой археологического раскопа.