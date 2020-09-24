В Екатеринбурге мужчина выстрелил в голову своему соседу

Стрелка поймали и заключили под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге поймали сметного 37-летнего жителя, которого обвиняют по статье УК РФ «Покушение на убийство». В марте этого года, вечером, в подъезде своего дома мужчина поссорился с соседом и выстрелил ему в голову из травматического пистолета «Оса».

Но пострадавший выжил благодаря оперативной помощи прибывших медиков. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму. Стрелка поймали.

- Изначально уголовное дело находилось в производстве следственных органов полиции, поскольку действия обвиняемого квалифицировались как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – Однако в ходе дальнейшего выяснения обстоятельств инцидента установлено, что у обвиняемого имелся умысел именно на убийство своего оппонента, в связи с чем для последующего расследования дело передали следователем СКР.

До решения суда стрелявшего заключили под стражу. По делу следователи допросили целый ряд свидетелей и провели несколько экспертиз. Кроме того, в отношении мужчины будет проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.