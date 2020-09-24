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В Екатеринбурге под окнами жилого дома нашли труп мужчины

Следователи проводят проверку
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
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По предварительной версии, мужчина выпал из окна

По предварительной версии, мужчина выпал из окна

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшим днем, 23 сентября, в Екатеринбурге, у дома на улице Белоярская, местные жители обнаружили под окнами труп мужчины. Рядом с телом было очень много крови. По словам очевидцев, мужчина мог выпасть с балкона.

В пресс-службе СКР по Свердловской области «КП-Екатеринбург» информацию подтвердили и отметили, что в данный момент проводится проверка.

- Следственный отдел по Октябрьскому району СКР сейчас проводит проверку. По предварительным данным, это не криминал. Сейчас выясняем обстоятельства, - рассказали в ведомстве.

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