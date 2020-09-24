Екатеринбурженка под ложной пропиской записала в школу дочку и попала под суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить местную жительницу, которую обвиняют в использовании ложной прописки. Дело в том, что женщина пыталась записать своего ребенка в первый класс школы №18. Для этого она использовала поддельное свидетельство о регистрации по месту пребывания на свое имя и имя своей дочки.

- С этой целью она в начале февраля этого года в обмен на денежное вознаграждение приобрела два заведомо поддельных свидетельства о регистрации по месту пребывания на свое имя и на имя своей дочери, удостоверяющие факт их регистрации по месту пребывания в доме на улице Союзная, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге, по ложной прописке ее ребенка зачислили в 1 класс. На женщину завели уголовное дело и направили в суд. Максимальное наказание, которое теперь ей грозит, - до 1 года тюрьмы.