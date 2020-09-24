В Екатеринбурге снова закроют парковку на площади 1905 года

В выходные парковку снова перекроют Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге у площади 1905 года вновь закрывают парковку. Дело в том, что в ближайшие выходные, 26-27 сентября, там будет проходить ярмарка выходного дня. Мероприятие продлится с 9:00 до 17:00.

- Автомобильная парковка будет закрыта с 23:00 пятницы, 25 сентября, до 19:00 воскресенья, 27 сентября, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – Впрочем, организаторы обещают наличие парковочных мест для граждан на примыкающих к площади 1905 года улицах Урицкого и Володарского.

На ярмарке, как обычно, можно будет купить свежие овощи, фрукты и ягоды, а также молочные продукты, мясо и рыбу. Там же можно будет закупиться теплыми вещами на зиму.