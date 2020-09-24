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Общество

На Урале оштрафовали магазин за просроченные конфеты

Администрация «Верного» теперь должна выплатить 300 тысяч рублей
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
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Администрация «Верного» теперь должна выплатить 300 тысяч рублей

Администрация «Верного» теперь должна выплатить 300 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Кашино, что в Сысертском районе Свердловской области, специалисты Роспотребнадзора оштрафовали администрацию продуктового магазина «Верный» из-за просроченных конфет. Проверку решили провести после жалобы местных жителей.

- В ходе проверки специалистами ведомства выявлена реализация пищевой продукции с истекшим сроком годности: две коробки по четыре килограмма конфет «Птичьи сказки», две коробки по шесть килограммов карамели «Столичная любимая» и пять коробок по 2,5 килограмма конфет «35», - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Употребление просроченных конфет могло стать причиной заболеваний желудочно-кишечного тракта и пищевых отравлений. В итоге, суд назначил администрации магазина штраф в 300 тысяч рублей.