На Урале оштрафовали магазин за просроченные конфеты

Администрация «Верного» теперь должна выплатить 300 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Кашино, что в Сысертском районе Свердловской области, специалисты Роспотребнадзора оштрафовали администрацию продуктового магазина «Верный» из-за просроченных конфет. Проверку решили провести после жалобы местных жителей.

- В ходе проверки специалистами ведомства выявлена реализация пищевой продукции с истекшим сроком годности: две коробки по четыре килограмма конфет «Птичьи сказки», две коробки по шесть килограммов карамели «Столичная любимая» и пять коробок по 2,5 килограмма конфет «35», - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Употребление просроченных конфет могло стать причиной заболеваний желудочно-кишечного тракта и пищевых отравлений. В итоге, суд назначил администрации магазина штраф в 300 тысяч рублей.