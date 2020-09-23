Коронавирус в Нижнем Тагиле, 23 сентября 2020 года: шесть новых случаев

Пандемия коронавируса продолжается
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле на прошедшие сутки официально подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусом.
Общее число заболевших COVID-19 в уральском городе составляет 1764 человека. Об этом пишет издание TagilCity.ru.
Число заболевших в Свердловской области за прошедшие сутки составило 125 человек. Всего с начала пандемии коронавируса в регионе зафиксировано 28 168 случаев заражения.
Динамика распространения коронавируса на Урале на 23 сентября 2020 года
Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА