Коронавирус в Нижнем Тагиле, 23 сентября 2020 года: шесть новых случаев

Пандемия коронавируса продолжается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на прошедшие сутки официально подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусом.

Общее число заболевших COVID-19 в уральском городе составляет 1764 человека. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Число заболевших в Свердловской области за прошедшие сутки составило 125 человек. Всего с начала пандемии коронавируса в регионе зафиксировано 28 168 случаев заражения.