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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Нижнем Тагиле, 23 сентября 2020 года: шесть новых случаев

Последние новости по коронавирусу в Нижнем Тагиле
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Пандемия коронавируса продолжается

Пандемия коронавируса продолжается

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на прошедшие сутки официально подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусом.

Общее число заболевших COVID-19 в уральском городе составляет 1764 человека. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Число заболевших в Свердловской области за прошедшие сутки составило 125 человек. Всего с начала пандемии коронавируса в регионе зафиксировано 28 168 случаев заражения.

Динамика распространения коронавируса на Урале на 23 сентября 2020 года

Динамика распространения коронавируса на Урале на 23 сентября 2020 года

Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА