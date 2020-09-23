В Екатеринбурге пропал 11-летний мальчик

Фото: ДПСО Прорыв

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Прорыв» разместили ориентировку о поиске 11-летнего Артема Ямашева. Мальчик пропал сегодня.

- На момент пропажи был одет в толстовку с капюшоном белого цвета, олимпийку чёрного цвета «Adidas», трико чёрного цвета и кеды черно-синего цвета с белой подошвой на шнуровке, - рассказали в «Прорыве».

Приметы:

Рост: 150-155 см.

Телосложение: худощавое.

Цвет волос: русые.

Цвет глаз: серые.

Информацию о пропаже мальчика подтвердили в полиции. Сотрудники МВД также занимаются поиском ребенка.

- По данному факту сотрудниками полиции УМВД России по г. Екатеринбургу проводятся розыскные -мероприятия, направленные на установление местонахождения несовершеннолетнего, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Если вы знаете, где может находиться Артем, свяжитесь с руководителем поискового отряда Наталией по телефону +79000440220 или сообщите в полицию.