В Екатеринбурге пропал 11-летний мальчик

Фото: ДПСО Прорыв
В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Прорыв» разместили ориентировку о поиске 11-летнего Артема Ямашева. Мальчик пропал сегодня.
- На момент пропажи был одет в толстовку с капюшоном белого цвета, олимпийку чёрного цвета «Adidas», трико чёрного цвета и кеды черно-синего цвета с белой подошвой на шнуровке, - рассказали в «Прорыве».
Приметы:
Рост: 150-155 см.
Телосложение: худощавое.
Цвет волос: русые.
Цвет глаз: серые.
Информацию о пропаже мальчика подтвердили в полиции. Сотрудники МВД также занимаются поиском ребенка.
- По данному факту сотрудниками полиции УМВД России по г. Екатеринбургу проводятся розыскные -мероприятия, направленные на установление местонахождения несовершеннолетнего, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.
Если вы знаете, где может находиться Артем, свяжитесь с руководителем поискового отряда Наталией по телефону +79000440220 или сообщите в полицию.
Фото: ДПСО Прорыв