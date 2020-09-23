Готовьте бинокли: в небе над Средним Уралом пролетит МКС

Фото: Владилен Санакоев

В последнюю неделю сентября жители Свердловской области смогут наблюдать в небе полеты Международной космической станции (МКС). Лучше всего она будет видна по вечерам.

- 25 сентября в 20:56 одновременно можно будет увидеть сближение на небе в небольшом секторе МКС, Луны, Юпитера и Сатурна, - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. – А наиболее эффектный полет с запада на восток можно будет наблюдать 29 сентября с 19:21 до 19:26.

Международная космическая станция уже неоднократно пролетала в небе над Свердловской областью. Вместе с ней уральцы могли наблюдать и «парад планет», и даже, очень редко, солнечное затмение.