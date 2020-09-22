В Свердловской области усилят контроль за соблюдением масочного режима

По словам губернатора, уральцы стали забывать о необходимости масочного режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 22 сентября на заседании оперативного штаба губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратил внимание на не соблюдение уральцами масочного режима. по его словам, жители Свердловской области все чаще не носят маски в помещениях и в общественном транспорте, чего допускать нельзя.

- Обязателен масочный режим в общественных местах и соблюдение норм социального дистанцирования. Это поможет нам не только минимизировать риск коронавирусной инфекции, но и замедлить распространение сезонных заболеваний: гриппа и ОРВИ, - рассказал глава региона.

Евгений Куйвашев поставил задачу усилить контроль за соблюдением масочного режима в регионе. За исполнением этой задачи будет следить оперативный штаб.