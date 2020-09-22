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В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Шаумяна

На участке дороги будут строить тепловую сеть
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Строительство будет длиться всего два дня

Строительство будет длиться всего два дня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге энергетики закроют движение транспорта по улице Шаумяна. Перекроют участок дороги от улицы Фурманова в сторону улицы Амундсена. С 13 по 15 октября рабочие ЕТК будут проводить на этом участке дороги работы по строительству тепловой сети.

- Энергетики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей - обратить особое внимание на новые установленные знаки и указатели, а также заранее спланировать маршрут передвижения, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Напомним, что из-за строительства теплосети, энергетики также собираются перекрыть движение по улице Авиационной. Проехать по улице на участке от Айвазовского до Московской нельзя будет с 12 октября по 12 ноября.