В Свердловской области объявили штормовое предупреждение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 23 сентября, в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 22 м/сек. Спасатели МЧС объявили штормовое предупреждение и напомнили о правилах безопасности во время непогоды.

Во-первых, дома закройте все окна и двери. Соблюдайте меры пожарной безопасности и не пользуйтесь открытым огнем.

Во-вторых, на улице держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, ЛЭП, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Также не подходите близко к строящимся зданиям.

В-третьих, на дороге соблюдайте скоростной режим и дистанцию, а также избегайте резких маневров. Не паркуйте автомобиль рядом с деревьями и рекламными щитами.

Если вдруг произошло ЧП, немедленно сообщите об этом спасателям МЧС по телефонам: 101 или 112.