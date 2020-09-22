Уральцев, вернувшихся из-за границы, не будут пускать на работу без результата теста на COVID-19

Тесты на коронавирус нужно делать за свой счет Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодняшний день из-за границы домой, в Свердловскую область, прибыли порядка 12 тысяч горожан. Согласно постановлению главного санитарного врача России, все приезжающие из других стран в течение трех дней со дня возвращения домой обязаны зарегистрироваться на портале госуслуг и сдать тест на коронавирус. Если этого сделано не будет, то специалисты Роспотребнадзора вправе составить на нарушителей административный протокол.

При этом, по словам заместителя губернатора Павла Крекова, в ближайшее время к постановлению выйдет новое дополнение.

- Согласно нему те люди, которые вернулись из-за границы и еще не получили результаты анализа, не смогут попасть на работу, - объяснил чиновник. – При этом наша задача – сделать так, чтобы в течение двух-трех суток человек этот анализ получил.

При этом анализ нужно сдать за свой счет.