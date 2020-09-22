Кого на Урале в первую очередь будут прививать от COVID-19: отвечает заместитель губернатора

Тестовая партия вакцины от коронавируса поступила в Свердловскую область на днях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область завели первую партию вакцины от коронавируса. Пока что это тестовая часть, над которой специалисты будут ставить «эксперименты». На ней будут отработаны вопросы организации прививочной кампании: соблюдение условий хранения. В частности – температурный режим в -18 градусов и логистика.

Первая партия поступила на Урал в рамках клинических испытаний. Группы вакцинируемых будут определяться в рамках работы оперштаба. Но все волонтеры будут участвовать бесплатно и исключительно добровольно.

- В первую очередь, мы будем вакцинировать медиков. На них пойдет основная масса вакцины. Это врачи, которые работают в «красных зонах», санитары, а также те, кто работает на скорой помощи, - рассказал во время брифинга с журналистами заместитель губернатора Павел Креков. – В ближайшие дни мы обучим персонал и опробуем систему размораживания, а затем приступим к клиническим исследованиям.

По словам Павла Кревова, для того, чтобы участвовать, нужно будет выполнить три требования: предварительно проконсультироваться с врачом, написать специальное заявление, а также сдать ряд специальных анализов.

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