В каком случае ребенка без прививки не пустят в школу: отвечает мэрия Екатеринбурга

Часть классов в школах Екатеринбурга уже отправили на карантин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В самом начале нового учебного года в Екатеринбурге из-за коронавируса на двухнедельных карантин закрывали две школы: №179 в пригородном поселке Северка и №148. С 14 сентября обе школы работают в обычном режиме.

Сейчас в учебных заведениях уральской столице проводится прививочная компания против гриппа, чтобы всплеск двух заболеваний – гриппа и коронавируса не совпали по времени.

Екатерина Сибирцева разъяснила, в каких случаях детям придется остаться дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сейчас главная задача – вакцинация от гриппа. Если ребенок не привит, в школу его, конечно, пустят. Но, если в городе объявят карантин по гриппу, то в этой ситуации в школу, как и в детские сады, детей без прививки не пустят. Они будут вынуждены учиться дома, пока не истечет период карантина. Это делается в их же интересах, потому что эти дети не обладают иммунитетом к данному заболеванию, - рассказывает в эфире телеканала ОТВ заместитель Главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Что касается COVID-19: если в классе коронавирусом заболел один ребенок, то сначала определяется список контактных лиц. По итогам эпидемического расследования, которое проводит Роспотребнадзор, на дистант могут перевести класс, часть класса, либо всю школу.

С ОРВИ ситуация проще: если в школе есть 20% заболевших от общего числа учеников, то образовательное учреждение может уйти на недельный карантин самостоятельно.