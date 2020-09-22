Уральский госпиталь имени Тетюхина остался без квот на операции

Высокотехнологичной помощи в данный момент ожидают порядка 1000 пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр имени Владислава Тетюхина в этом году не получил областные квот на операции. Об этом в соцсетях рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских. По его словам, сейчас очередь на высокотехнологичную помощь – примерно тысяча пациентов. А помочь им никто не может.

- До недавнего времени государство существенно финансировало работу частного медцентра, коммерческую составляющую трудно «раскачать» из-за дороговизны технологий, - написал депутат. – Но сейчас руководство учреждения не скрывает, что без помощи региона наступили трудные времена.

Чтобы хоть как-то помочь с решением этой проблемы, Альшевских написал повторное обращение губернатору Евгению Куйвашеву. «Во-первых, призываю оперативно найти деньги на наследие Тетюхина в свердловском резервном фонде. Во-вторых, при верстке бюджета-2021 не забыть прописать отдельной строкой сумму на высокую медицину негосударственным клиникам», - добавил депутат.