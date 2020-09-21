В Екатеринбурге волонтер шесть километров проехал на велосипеде, чтобы спасти застрявшую в окне кошку

Фото: сообщество "Зооспас"

Ранним утром 20 сентября, около 04:00, зооспасателю из Екатеринбурга Евгению Зенкову позвонили и сообщили, что нужно срочно спасти кошку, застрявшую наполовину в окне на втором этаже в одном из домов на переулке Бригадиров. Несчастное животное увидел один из соседей – он и вызвал волонтера на подмогу.

Евгений тут же собирался и решил ехать на такси. Но время шло, а машина все никак не подъезжала, тогда он решил взять велосипед и проехать шесть километров самостоятельно.

- Через полчаса в предрассветных сумерках прибываю почти на место. На обочине пустынной в этот час улицы вижу человека и догадываюсь, что он ждет спасателей. Так и оказалось. Это было ценно, так как иначе найти укромно спрятавшийся нужный нам дом было бы непросто, - рассказал Евгений Зенков.

Фото: сообщество "Зооспас"

Заметив застрявшую кошку, волонтер вместе с заявителем забрались на чердак, а затем на крышу. Там к кирпичной трубе подцепили веревку, чтобы спуститься к животному. Однако, когда спасатель уже оказался на уровне кошки, возникла неожиданная проблема: край крыши далеко выступал за границы стены. Потому дотянуться до животного было очень трудно.

- Несколько минут шли отчаянные попытки ухватить кошку и продвинуть ее вверх по щели в окне. С большим трудом удалось притянуться к окну, схватившись за створку, а другой рукой постепенно вытянуть кошку, - рассказал Евгений. – Она застряла исключительно плотно.

Спасенную кошку пришлось срочно вести в ветеринарную клинику. И делать это – на велосипеде. К счастью, во время осмотра, лапки у нее остались целы, боль она также чувствовала. Для безопасности и перестраховки ее было решено оставить в стационаре.