Под Екатеринбургом иномарка сбила мотоциклиста

Фото: ГИБДД Березовского

В минувшие выходные, в Березовском, что под Екатеринбургом, произошло серьезное ДТП, в котором пострадал мотоциклист. По предварительной информации, водитель иномарки Chevrolet, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу мотоциклу.

- В результате происшествия травмы получил водитель мотоцикла 32-х лет. Бригадой скорой помощи его доставили в травматологическое отделение горбольницы с диагнозом: ушибленная рана правого коленного сустава, - рассказали в ГИБДД Березовского. – По факту ДТП ведется дознание.

Точные причины аварии будет установлены в ходе расследования. Госавтоинспекция еще раз напоминает и водителям, и пешеходам о соблюдении ПДД.