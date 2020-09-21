Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

После нападения на представителей ЛГБТ в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

Молодому человеку сломали нос
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий
Полиция ищет напавшего на парня злоумышленника

Полиция ищет напавшего на парня злоумышленника

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело после нападения на представителей ЛГБТ в прошедшие выходные.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 «Грабеж» УК РФ, - рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-группе городской полиции.

Криминальный инцидент произошел, когда уральский дизайнер Андрей Аллегров в компании друзей выходил из ресторана «Маккерони». На него напал неизвестный, ограбил его. В больнице у молодого человека диагностировали сотрясение головного мозга и перелом носа.

Криминал