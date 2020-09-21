На Урале директор батута заплатит 75 тысяч трехлетней девочке за перелом руки

Ребенок упал с аттракциона и сломал руку, а затем долго лечился Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском прокурор провел проверку после обращения местных жителей, которые рассказали, что 10 августа с надувного батута упала их трехлетняя дочка. В итоге, девочка получила перелом руки и долго лечилась.

- В ходе надзорных мероприятий выявлен ряд нарушений техники безопасности в деятельности предпринимателя, осуществлявшего эксплуатацию уличного батута, которые послужили причиной травмирования девочки, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокурор направил в Каменский районный суд иск с требованием взыскать с собственника батута компенсацию морального вреда. Суд согласился и обязал выплатить семье ребенка 75 тысяч рублей.