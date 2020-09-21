Был одет в сапоги в горошек: в Екатеринбурге неделю ищут дедушку-грибника, заблудившегося в лесу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские, спасатели и волонтеры разыскивают 73-летнего Евгения Гришунина, который заблудился в лесу. Дедушка ушел за грибами еще 14 сентября. О том, что он не вернулся домой, в полицию сообщили родственники на следующий день, 15 сентября.

- Накануне мужчина ушел из дома по адресу Еремина, 3 и направился в лес в район 15-го километра Чусовского тракта, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Вместе с ним за грибами отправились супруга и дочь. Позднее мужчина по телефону связался с женой и сообщил, что заблудился.

Полицейские, спасатели и волонтеры уже седьмой день прочесывают лес, но пока ничего найти не могут. На сегодняшний день изучен квадрат площадью 10 на 10 километров.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В день пропажи дедушка был одет в серую рубашку, серый пиджак, черные резиновые сапоги в горошек, болоньевую безрукавку и кепку.

Если вы вдруг видели где-то Евгения Гришунина или знаете, где он может находиться, обязательно сообщите об этом в полицию по телефонам: 8 (343) 294-14-94 или 8 (343) 356-42-08.

Полиция также напоминает, что необходимо взять с собой в лес, и как быть, если вы заблудились. Для начала, возьмите заряженный мобильный телефон, нож, спички, компас и часы, а также лекарства, карту или рисунок местности, куда отправитесь. Кроме того, перед уходом обязательно сообщите родственникам или товарищам, куда пойдете и когда примерно вернетесь.

Если вы заблудились – остановитесь, вспомните приметы пройденного пути, прислушайтесь, есть ли рядом шум поезда или гудки автомобилей. К населенным пунктам может вывести лесная дорога, утоптанная тропинка или просека.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51

WhatsApp: +7(912) 050-91-07

Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru