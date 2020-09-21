На Урале отыскали двух алиментщиков, задолжавших своим детям 900 тысяч

Жителей Верхней Пышмы объявили в федеральный розыск Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме, что в Свердловской области, приставы отыскали должников, которые задолжали своим детям значительные суммы по алиментам. Они находились в федеральном розыске.

Так, житель Верхней Пышмы задолжал своему ребенку порядка 600 тысяч рублей. Платить он не хотел, на прием к судебному приставу не являлся, кроме того – был неоднократно привлечен сначала к административной, а затем и к уголовной ответственности. Постановлением суда его объявили в розыск. Спустя время, приставы его отыскали во время задержания другого должника.

Жительница Верхней Пышмы задолжала двум детям порядка 300 тысяч рублей. За ней наблюдались те же нарушения, что и за первым должником. В итоге, ее тоже отыскали и доставили в суд.