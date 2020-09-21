Сидел посередине дороги в темноте: на Урале в ДТП погиб пешеход

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Минувшим вечером, 20 сентября, в Нижней Салде, что в Свердловской области, произошло серьезное ДТП, в котором погиб пешеход. По предварительным данным, его сбил автомобиль Pontiac – мужчина находился на проезжей части в темной одежде без светоотражающих элементов.

В итоге, мужчина-пешеход 43 лет от сильных травм погиб на месте, еще до приезда бригады медиков.

- Водитель, имеющий стаж 11 лет, пояснил, что двигался по улице Луначарского, вдруг неожиданно перед машиной увидел сидящего посередине дороги человека. Не успев ничего предпринять, допустил наезд на него, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – 43-летний пешеход является жителем Нижней Салды, цель его нахождения на проезжей части не установлена.

Прибывшие инспекторы ГИБДД опросили очевидцев и установили личность погибшего. Точная причина ДТП будет установлена в ходе дознания. Госавтоинспекция еще раз напоминает пешеходам о том, что необходимо в темное время суток иметь на себе светоотражающие элементы, чтобы быть заметными.

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