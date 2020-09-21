Не уступил дорогу: в Екатеринбурге в лобовом столкновении пострадала двухлетняя девочка

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Минувшим вечером в Екатеринбурге, в районе улицы Селькоровской, произошло серьезное ДТП, в котором пострадали два человека, включая двухлетнюю девочку. По предварительным данным, водитель легковушки «ВАЗ-21120», поворачивая на перекрестке налево, не уступил дорогу иномарке Chevrolet, двигавшейся по встречке.

В итоге, от удара пострадала двухлетняя девочка – пассажир отечественного автомобиля. Она находилась на заднем сидении в автокресле, благодаря чему серьезных травм не получила. Прибывшая на место ДТП бригада скорой осмотрела ее и отпустила с диагнозом ушиб ключичной области.

- 23-летняя женщина-пассажир Chevrolet с тупой травмой живота была доставлена в ГКБ №23, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Транспортные средства получили значительные механические повреждения.

За рулем «ВАЗ» сидел 30-летний местный житель. По его словам, он во время поворота не заметил иномарку. Инспекторы ГИБДД опросили всех очевидцев и участников аварии. Причины будут установлены в ходе дознания.