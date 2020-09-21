Зима близко: начало недели в Екатеринбурге будет холодным и дождливым

Начало недели в Екатеринбурге будет холодным и дождливым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Понедельник – день и без того тяжелый, так еще и погода совсем испортилась. С утра жители Екатеринбурга могли заметить мокрый снег с дождем, а столбики термометра опустились до +2. Рассказываем, что нам пообещали синоптики Уралгидрометцентра.

В понедельник, 21 сентября, будет пасмурно и дождливо, днем – мокрый снег. Температура поднимется до +5…+7. Ветер северо-западный 5-10 м/сек, с порывами до 14-16 м/сек.

Во вторник, 22 сентября, будет пасмурно, днем пройдет небольшой дождь. Ночью в некоторых районах города температура опустится до -1. А вот днем воздух чуть-чуть прогреется – до +10. Северо-западный с переходом днем на юго-западный 4-9.

В среду, 23 сентября, будет все также пасмурно и дождливо. Температура останется на прежнем уровне – до +10. Ветер северо-западный 5-10 м/сек, с порывами до 14-16 м/сек.