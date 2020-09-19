За порядком во время матча «Урал – Зенит» будут следить полицейские

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Сегодня, 19 сентября, на стадионе «Екатеринбург Арена» состоится матч «Урал – Зенит» в рамках восьмого тура РПЛ. Игра обещает быть напряженной и интересной как для спортсменов, так и для болельщиков.

За порядком на территории стадиона будут следить полицейские. В районе «Екатеринбург Арены» выставят 16 нарядов ДПС ГИБДД.

- Обращаем внимание участников дорожного движения, прибывающих на матч, что лучше воспользоваться общественным транспортом или продумать место для остановки и стоянки своего авто, так как вблизи стадиона парковка будет запрещена, - отметили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.